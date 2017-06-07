Сочувствующим Катару жителям ОАЭ пригрозили тюремным сроком

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены наказывать всех, кто выражает солидарность с политикой Катара. Об этом сообщает The Gulf News.

«Строгие и решительные меры будут приняты в отношении тех, кто выражает сочувствие по отношению к Катару или относится к нему с пристрастием, а также в отношении тех, кто выступает против позиции ОАЭ, будь то в соцсетях или в любой другой письменной, визуальной или устной форме», — приводит издание слова генерального прокурора страны Хамада Саифа аль-Шамси.

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По его словам, нарушителям грозит от 3 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч дирхамов (136 тысяч долларов).

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.