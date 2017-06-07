Montegrappa обеспечила участиников саммита G7 ручками

Видео: MontegrappaItalia / YouTube

Итальянская компания Montegrappa, производящая пишущие инструменты, стала официальным партнером саммита G7, который прошел на Сицилии. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube. Участники пользовались фирменными ручками. Переговоры были посвящены глобальной экономике, безопасности и экологии.

Montegrappa – первая итальянская фабрика пишущих инструментов, основана в 1912 году. Одна из новинок марки — коллекция ручек, посвященная древнеегипетскому богу Тоту. Ему, согласно мифологии, приписывается создание алфавита и письменности.