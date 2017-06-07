Объявлены победители премии «Золотой трейлер»

Организаторы американской кинопремии «Золотой трейлер» объявили победителей. Список лауреатов опубликован на сайте мероприятия.

Проморолик супергеройского блокбастера «Чудо-женщина» получил приз в номинации «Лучшая фантастика». Рекламное видео фильма «Дюнкерк» победило в категории «Лучшая драма». Трейлер картины «Малыш на драйве» признали «Лучшим боевиком».

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Награды также получили клипы к таким лентам, как «Лего Фильм: Бэтмен», «Дом», «Я вам не негр», «Оно», «Манчестер у моря», «Логан», «Атомная блондинка», «Лекарство от здоровья» и «Ла-Ла Ленд».

17 мая сообщалось, что на «Золотой трейлер» были номинированы рекламные ролики российских лент «Матильда», «Коллектор» и «Любовь с ограничениями». Ни одна из них не победила в своих номинациях.

Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

«Золотой трейлер» вручается с 1999 года за достижения в области рекламы кинофильмов. В жюри премии входят известные режиссеры, продюсеры и главы киностудий.