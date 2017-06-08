Петербургский мотоциклист потерял на дороге 12 миллионов рублей

Мотоциклист потерял около 12 миллионов рублей на автомагистрали в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг, 8 июня, «Фонтанка». Деньги выпали у мужчины из рюкзака на ходу и разлетелись по дороге.

Как отмечает издание, купюры сразу привлекли внимание водителей. Автомобилисты, в том числе владельцы престижных иномарок, останавливались на трассе, подбирали их и уезжали. В то же время некоторые работники, обслуживающие шоссе, отнесли собранные деньги в полицию.

Портал уточняет, что 40-летний мотоциклист, занимающийся бизнесом, обратился в правоохранительные органы с заявлением об утрате денежных средств. По его словам, инцидент произошел на Западном скоростном диаметре (платная автомагистраль в черте города) еще 6 июня, но в полицию он решил пойти только после визита к адвокату.

По данным новостного ресурса, мужчине вернули лишь около двух миллионов рублей.

В мае в немецкой Баварии бизнесмен-мотоциклист уронил на шоссе пластиковый пакет с дневной выручкой — девять тысяч евро мелкими купюрами (около 570 тысяч рублей). Прибывшие на место полицейские временно перекрыли участок дороги, чтобы собрать деньги. Им не удалось найти только 1,5 тысячи — купюры унес ветер.