«Кинотавр» открылся фильмом Чухрая

В Сочи открылся 28-й фестиваль российских фильмов «Кинотавр». Первой лентой, показанной на мероприятии, стала историческая драма режиссера Павла Чухрая «Холодное танго», передает корреспондент «Ленты.ру».

На торжественной церемонии открытия фестиваля по красной ковровой дорожке прошлись такие звезды, как Светлана Ходченкова, Юрий Стоянов, Агния Кузнецова, а также режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Учитель.

Президент «Кинотавра», режиссер Александр Роднянский перед началом киносмотра отметил, что в конкурсе этого года участвует большое количество молодых и независимых режиссеров.

За победу в конкурсе буду бороться 15 картин. Победители будут объявлены 14 июня. Закроет фестиваль киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», в котором снялся Джон Малкович.