Под Костромой взорвали самую высокую в России заброшенную телевышку

В Костромской области взорвали заброшенную телевышку высотой 350 метров, находившуюся в ветхом состоянии. Соответствующее видео опубликовал Пятый канал.

Специалисты осуществили плановый подрыв конструкции, оцепив близлежащую территорию, пишет LifeKostroma.

По информации портала, радиотелевизионная мачта А-330, которая располагалась в деревне Ушково Галичского района, была самой высокой в России заброшенной телевышкой. Ее построили в 1992 году, чтобы обеспечить хорошее качество сигнала в регионе. Однако незадолго до сдачи в эксплуатацию объект был заморожен из-за проблем с финансированием. Позже вышка стала местом «паломничества» экстремалов — с нее прыгали парашютисты, роупджамперы и бейсеры.