В Абхазии задержали и передали России пятерых сторонников ИГ

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия задержали пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, операция прошла совместно с представителями правоохранительных органов России. «После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий», — говорится в сообщении.

2 мая стало известно, что в Твери задержали пять уроженцев Средней Азии за финансирование ИГ. По данным регионального управления ФСБ, лидер группы собирал и отправлял деньги террористам.

Во время обысков у задержанных изъяли банковские карты, а также чеки о совершении денежных операций. В отношении лидера группы было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).