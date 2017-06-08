Escada показала новую коллекцию солнцезащитных очков

Марка Escada Eyewear совместно с брендом Ohh Couture представила коллекцию очков Candy. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в радакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 июня.

В линейке представлены три разных модели. «Коллекция предлагает так много разных цветов и моделей, что каждая женщина точно найдет для себя идеальные очки. Моя любимая модель — светло-синяя с тонкой металлической оправой. Это — идеальное сочетание удобства и современного стиля», — сказала блогер Леони Ханне, которая принимала участие в рекламной кампании.

Очки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах. Цены на них варьируются от 149 до 209 долларов.

В конце мая другой бренд — Ray-Ban — представил модель очков под названием Blaze. По словам представителей марки, она предназначена для ярких индивидуалистов. Крупная металлическая оправа с блестящей окантовкой в сочетании с контрастными линзами отличается универсальностью и подойдет как под классический деловой костюм, так и под яркое худи с шортами.