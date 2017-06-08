День России отпразднуют в 19 столичных парках

В Москве мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, пройдут в 19 парках, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, в 10 парках, среди которых сад «Эрмитаж», «Кузьминки» и Измайловский парк, пройдут бесплатные кинопоказы. Демонстрировать будут советскую классику и российские фильмы: «Девчата», «Свадьба в Малиновке», «После тебя», «Без границ» и другие картины.

В «Сокольниках» робот, имеющий внешнее сходство с Александром Пушкиным, будет читать его стихи, а в «Кузьминках» пройдут соревнования по сборке андроидов, а также заезды радиоуправляемых машин на скорость. В Саду имени Баумана состоится театральный фестиваль, а посетителям Таганского парка предложат поучаствовать во флешмобе и выстроиться в виде флага России.

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), в саду «Эрмитаж» пройдет показ мод и концерт с участием групп «Несчастный случай», «После 11» и артистов театра «Русская песня».

Сетевое издание m24.ru отмечает, что парковка в столице 12 июня будет бесплатной, за исключением плоскостных стоянок со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в День России в местах массовых гуляний будет ограничена продажа алкоголя. В близлежащих магазинах нельзя будет приобрести спиртное, в том числе слабоалкогольные напитки, а также прохладительные напитки в стекле.