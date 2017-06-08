Завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в московском банке

Столичный главк СКР завершил расследование уголовного дела по захвату заложников в банке на Большой Никитской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Она уточнила, что уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд. Единственным обвиняемым проходит 55-летний Арам Петросян.

Ему инкриминированы две статьи уголовного кодекса: «угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения» (часть 2 статьи 205 УК РФ) и «захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия» (часть 1 статьи 206 УК РФ).

«Выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемый является вменяемым и осознавал фактический характер своих действий во время совершения преступления. Сам Петросян свою вину признал частично», — уточнила Юлия Иванова.

Вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян вошел в банк, расположенный на Большой Никитской улице, где взял в заложники четырех человек, при этом угрожая взрывом закрепленной на теле бомбы. Через несколько часов он отпустил всех удерживаемых и сдался полиции.