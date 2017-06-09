В Сибири наладят производство «умных» электростанций для арктических условий

Российские ученые из Томского политехнического университета разработали автономные электростанции, способные следить за положением солнца и работать в арктических условиях, сообщил ТАСС координатор работ Сергей Терехов.

«Мы закончили технический проект, в июле будет монтаж опытного образца», — отметил Терехов.

Производство установок наладят в 2018 году.

Для реализации проекта ученые получили государственную субсидию в размере 130 миллионов рублей.

Разработчикам удалось увеличить эффективность поглощения энергия за счет использования мехатронных модулей, способных поворачивать солнечную панель по вертикале и горизонтали, в зависимости от положения солнца.

Вся электроника установки собирается в отапливаемом шкафе, позволяющем электростанции работать при температурах до минус 50 градусов. При этом ее можно перевезить с места на место на грузовике.

Обслуживать электростанцию можно удаленно. «То есть мы можем поставить устройство где-нибудь в Якутии, и, допустим, из Томска подключиться и наблюдать за всеми параметрами, посмотреть, есть ли ошибки и прочее», — отметил Терехов.

От зарубежных аналогов установка, по его словам, отличается низкой ценой. Мощность одной рамы с солнечными панелями составляет 3 кВт.

