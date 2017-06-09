На площади Киевского вокзала в Москве загорелся склад

В Москве на площади Киеского вокзала загорелись складские помещения. Видеозапись с места происшествия в пятницу, 9 июня, опубликовал телеканал «360». По предварительной информации, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, пожар возник в отдельно стоящем кирпичном здании. Информация о пострадавших спасателям не поступала.

На месте ЧП проводятся аварийно-спасательные работы. В МЧС рекомендуют москвичам избегать нахождения в зоне задымления, а водителям — выбирать пути объезда.