Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Ярославле

В Ярославле загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщается на сайте Центрального регионального центра МЧС.

Сообщение о горении бочек с маслом на складе, расположенном на Промышленном проезде, поступило спасателям около 11:10 мск. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Позднее РИА Новости уточнили, что возгорание распространилось на четыре тысячи квадратных метров.

По данным портала 76.ru, из домов, расположенных около склада, эвакуированы люди. «Взрываются бочки с топливом. Ситуация очень серьезная. Все резервы спасателей стянуты на Промышленный проезд», — отметили в областном главке МЧС.

Видеозапись с места происшествия опубликовал канал «Звезда».