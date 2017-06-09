Появилось снятое с квадрокоптера видео горящего склада в Ярославле

В сети появилось видео пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Ярославле, снятое с квадрокоптера. Ролик доступен на YouTube-странице телеканала «Первый Ярославский». На кадрах видны охваченные огнем фуры и поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

Как передает главное управление МЧС по Ярославской области, открытое горение ликвидировано, с места ЧП спасены шесть человек и семь единиц техники. У одного из спасенных ожог предплечья, в госпитализации он не нуждается. Три большегруза и шесть легковушек уничтожены огнем.

Ранее в пятницу, 9 июня, стало известно о горении бочек с маслом на складе, расположенном на Промышленном проезде. Отмечалось, что площадь возгорания составляет от двух до четырех тысяч квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, сообщал Центральный региональный центр МЧС.