Трех миротворцев ООН застрелили в Мали

В Мали в результате атаки на базу ООН погибли три миротворца. Об этом сообщает Reuters.

Погибшие были военнослужащими армии Гвинеи. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются: известно лишь, что в четверг, 8 июня, база подверглась минометному обстрелу, в результате ранения получили пять человек. На следующий день у самых ворот укрепленного лагеря был расстрелян патруль.

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За прошедшие несколько месяцев жертвами нападений боевиков в Мали стали более 100 миротворцев. Как правило, их атакуют проживающие в пустыне племена, среди которых сильно влияние «Аль-Каиды».

В январе 2017 года террористы атаковали военную базу в городе Гао на севере Мали, тогда погибли 77 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России).