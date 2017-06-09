Модели plus-size похвастались целлюлитом на съемке для Vogue

Две модели plus-size («с формами») приняли участие в съемке для итальянской версии журнала Vogue. Об этом пишет Daily Mail.

Уроженка Дублина (Ирландия) Тиа Даффи (Tia Duffy) и манекенщица Кэрин Индер (Karyn Inder) приняли участие в кампании издания под хештэгом #BeBodyAware («Знай тело»). Фотографом выступила Майя Шервуд (Maya Sherwood).

По словам Даффи, ее снимки регулярно ретушировали до такой степени, что она с трудом могла узнать саму себя. Теперь женщина настаивает на натуральности изображений. Она подчеркнула, что не хочет скрывать свои несовершенства, в том числе целлюлит. По ее замыслу, кампания #BeBodyAware должна вдохновить фотографов и дизайнеров на работу без использования фотошопа.

Ранее в июне стало известно, что модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась для двух обложек британской версии журнала Harper's Bazaar. Манекенщица опубликовала снимки на своей странице в соцсети Instagram.