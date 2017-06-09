В Москве на выходных пройдет более ста посвященных Дню России мероприятий

На выходные с 10 по 12 июня в столице запланировано более сотни праздничных мероприятий, посвященных Дню России, сообщает портал Ruposters.ru.

На Красной площади 12 июня пройдет традиционный концерт, который закончится фейерверком. Ожидается выступление Полины Гагариной, Нюши, Тимати, Дискотеки Аварии, хора Турецкого.

В центре города, на Тверской улице и Охотном ряду, пройдет заключительная часть многодневного фестиваля «Времена и Эпохи», объединившего более шести тысяч реконструкторов со всего мира. В 17 тематических зонах будут представлены разные исторические эпохи, начиная с Древней Руси и заканчивая Великой Отечественной войной.

На Триумфальной площади будет представлена экспозиция Государственной Третьяковской галереи «Искусство XX века», в рамках фестиваля «Черешневый лес». В «Лужниках» 11 июня пройдет пятый по счету Красочный забег.

Специальные программы из квестов, выставок, мастер-классов также ждут посетителей 20 городских парков. В Саду Эрмитаж пройдет фестиваль самоваров. Самой большой из них, на 300 литров, войдет в Книгу рекордов России. Фристайл-шоу и музыкально-поэтический спектакль пройдут в рамках театрального фестиваля в Саду имени Баумана.

В Измайловском парке будет организована встреча горожан с известными блогерами. В Кузьминском парке будут соревноваться любители радиоуправляемых машин. Там же пройдут состязания в сборке роботов. В «Садовниках» запланирован массовый велозаезд.

Вечером в «Кузьминках» покажут фильм «После тебя» с Сергеем Безруковым. В «Филях» — документальный фильм «Гранд Макет Россия». Там же планируется массовый запуск китайских шаров в небо.