В столичных «Лужниках» пройдет юбилейный Красочный забег

Пятый по счету Красочный забег пройдет в столице в воскресенье, 11 июня, говорится на сайте мэра Москвы.

Участники пробегут пять километров от Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, пишет «Вечерняя Москва».

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На маршруте волонтеры будут осыпать спортсменов облаками разноцветной краски. Организаторы отмечают, что она безопасна для здоровья.

Трое победителей среди мужчин и среди женщин получат призы и подарки.

«Праздник традиционно завершится флешмобом, который обещает стать самым массовым за всю историю забега», — отмечено в тексте.

Зарегистрироваться на мероприятие и получить стартовый пакет, как передают dni.ru, можно в пятницу, 9 июня, до 21:00 и 10 июня, с 11:00 до 19:00.

