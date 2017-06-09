В столичных «Лужниках» пройдет юбилейный Красочный забег

Пятый по счету Красочный забег пройдет в столице в воскресенье, 11 июня, говорится на сайте мэра Москвы.
Участники пробегут пять километров от Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, пишет «Вечерняя Москва».
На маршруте волонтеры будут осыпать спортсменов облаками разноцветной краски. Организаторы отмечают, что она безопасна для здоровья.
Трое победителей среди мужчин и среди женщин получат призы и подарки.
«Праздник традиционно завершится флешмобом, который обещает стать самым массовым за всю историю забега», — отмечено в тексте.
Зарегистрироваться на мероприятие и получить стартовый пакет, как передают dni.ru, можно в пятницу, 9 июня, до 21:00 и 10 июня, с 11:00 до 19:00.