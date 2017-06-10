Автомобиль въехал в толпу людей у центрального вокзала Амстердама

В Амстердаме автомобиль въехал в толпу людей возле центрального вокзала. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Reuters.

Как отмечается, автомобиль был неправильно припаркован. Полицейские подошли к машине и завели разговор с водителем, тот тронулся с места и въехал в людей. Двоих человек госпитализировали.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

