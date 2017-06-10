CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего

Американский телеканал CNN уволил ведущего и богослова Резу Аслана (Reza Aslan), ранее выступившего в своем микроблоге в Twitter с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом 9 июня пишет Variety.

«CNN решил не продолжать выпуск передачи "Верующий с Резой Асланом". Мы желаем Резе и его команде всего наилучшего», — приводит издание заявление CNN.

Увольнение последовало после серии твитов, в которых ведущий, в частности, назвал главу государства «куском дерьма» и «позором всего человечества». Аслан также обвинил Трампа в желании протолкнуть свою идею о запрете на въезд в США мусульманам, пользуясь терактом в Лондоне. Позднее он принес извинения за свои высказывания, отметив, что потерял над собой контроль.

В конце мая CNN уволил комедиантку Кэти Гриффин. Соответствующее решение было принято на следующий день после того, как в сети фотографии, на которых она держит в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову Трампа. Официальный представитель CNN назвал снимки «отвратительными и оскорбительными». Гриффин в свою очередь извинилась за изображение, добавив, что «зашла слишком далеко».

Глава государства, комментируя фотографию ведущей, заявил, что ей «должно быть стыдно» за свой поступок. «Мои дети, особенно мой 11-летний сын, Бэррон, испытали тяжелое потрясение из-за этого», — отметил он. — Тошнотворно!»