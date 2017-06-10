СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время запланированной на июль поездки в Европу. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Bloomberg.

По информации Bloomberg, Трамп встретится с Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.

В Белом доме информацию о встрече президентов не подтвердили. «Нет», — ответил сотрудник пресс-службы Совета национальной безопасности США при Белом доме на вопрос корреспондента ТАСС о том, согласована ли встреча. «Это сообщение неверно. Расписание поездки нашего президента пока в работе», — сказал он агентству.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не прорабатывает никаких других встреч Владимира Путина на саммите стран «Большой двадцатки» в Гамбурге, кроме как с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В марте Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN высказал предположение, что российский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на G20. «Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться», — пояснил официальный представитель Кремля.