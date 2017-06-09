Песков рассказал о планируемых встречах Путина на G20

Кремль не прорабатывает никаких других встреч президента России Владимира Путина на «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, кроме как с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 9 июня, передает РИА Новости.

«Ни с кем, никаких договоренностей нет. Кроме Макрона», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN высказал предположение, что российский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на G20. «Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться», — пояснил официальный представитель Кремля.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

