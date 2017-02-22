Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в немецком Гамбурге в июле этого года. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в среду, 22 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наше участие в саммите "двадцатки" предусматривается на уровне президента», — сказал Ушаков.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 7-8 июля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможно состоится до саммита G20.

16-17 февраля на полях Мюнхенской конференции в немецком Бонне прошла встреча глав МИД стран «большой двадцатки».