Госсекретарь США остался без номера в гостиницах Бонна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Бонн на двухдневный саммит глав МИД «Большой двадцатки», не смог заселиться в отель из-за отсутствия мест, сообщает Bloomberg.

Устроители были вынуждены разместить дипломата в санатории в 30 минутах езды от Бонна, так как другие городские отели также были заполнены. Отмечается, что причиной инцидента, произошедшего 16 февраля, стало позднее подтверждение участия Тиллерсона во встрече. В результате тем министрам, кто хотел встретиться с госсекретарем США, включая главу британского МИД Бориса Джонсона, пришлось тратить время на дорогу до санатория.

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Позже в тот же день во время встречи с российском министром иностранных дел Сергеем Лавровым журналистов выгнали из зала после первой же фразы американского чиновника, не позволив ему договорить приветственное слово. Тиллерсон только успел сказать: «Здравствуйте. Спасибо, мистер Лавров, мне также приятно вас видеть», — как члены американской делегации приказали прессе немедленно покинуть помещение. Свои действия они никак не объяснили.

Это была первая встреча Тиллерсона с Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД стран G20. Глава российского МИД оценил беседу как продуктивную и прагматичную.