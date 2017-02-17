Глава МИД Италии обсудит с Тиллерсоном позицию США по антироссийским санкциям

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил о намерениях обсудить с госсекретарем Рексом Тиллерсоном позицию США относительно антироссийских санкций. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает агентство ANSA.

По словам главы ведомства, в ходе переговоров со своим американским коллегой он постарается более детально вникнуть в данный вопрос. «Слишком просто говорить о том, что новая администрация США изменила подход к вопросу санкций, прозвучало очень много поспешных суждений о внешней политике нового президента страны (Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»)», — отметил министр.

Встреча Альфано и Тиллерсона состоится на полях двухдневного саммита глав МИД стран G20 «Большой двадцатки», который начался в немецком городе Бонн 16 февраля. Там же Альфано планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Ранее в четверг в Бонне Лавров провел переговоры с Тиллерсоном. Глава российского МИД оценил беседу как продуктивную и прагматичную. «Я бы даже назвал ее продуктивной: мы с госсекретарем сопоставили наше видение проблем в принципиальном плане, согласовали, как будем двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону», — рассказал министр.

Санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Затем они неоднократно расширялись. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.