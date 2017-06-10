МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с дождем

МЧС России распространило экстренное предупреждение о скором начале грозы с дождем в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 15:00 до 24:00 10.06.17 в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали горожанам в это время обходить шаткие строения и рекламные щиты, а также ставить автомобили вдали от деревьев или в гаражи.

29 мая на Москву обрушился ураган, жертвами которого стали 15 человек, ранены 208. В результате бедствия, по предварительным подсчетам, повреждены кровли более 180 зданий, от стихии пострадали примерно 1,9 тысячи машин, повалены 6,5 тысячи деревьев.

Представители столичных мобильных операторов рассказывали, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане в понедельник, 29 мая, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно. В ведомстве пояснили, что жителей вовремя не оповестили из-за несогласованности работы дежурных офицеров.