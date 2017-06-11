Два человека погибли в результате столкновения яхты и катера у берегов Крыма

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух судов в акватории Черного моря вблизи Керчи. Об этом в субботу, 10 июня, собощает РИА Новости.

«В районе Керчи столкнулись два маломерных судна. По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы», — рассказал собеседник агентства. После столкновения суда остались на плаву.

На сайте главка МЧС по Крыму указывается, что столкнувшимися судами были прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393».