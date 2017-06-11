Водитель столкнувшегося с яхтой катера задержан в Крыму

Водитель катера, который столкнулся с яхтой в Черном море недалеко от Керчи, что привело к гибели двух человек, задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был пьян.

По факту столкновения катера с яхтой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Авария с участием прогулочной яхты «Соларис» и скоростного катера «ТК 0393».произошла 10 июня. Погибли два человека, травмы получили восемь. Троим из них потребовалась госпитализация.