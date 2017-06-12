Представитель Киева в ЕС назвал развеянным миф о неполноценности Украины

Глава украинского представительства при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что введение безвизового режима свидетельствует о том, что миф о неполноценности Украины для европейского сообщества развеян. Его слова в воскресенье, 11 июня, приводит УНИАН.

«Это действительно неординарное событие, которое разрывает все мифы о том, что Украина — где-то на заднем дворе Европы. Мы это сделали», — заявил посол.

Он также отметил, что с политической точки зрения введение безвиза подтверждает тот факт, что Украина и страны-члены ЕС являются равноценными партнерами.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что, по данным на 11 июня, безвизом воспользовались 1,3 тысячи украинцев. В ведомстве уточнили, что 71 процент путешественников пересек границу через автомобильные пункты пропуска, еще 29 процентов летели на самолете.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.

