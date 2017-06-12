Интернет и СМИ
 

Журналисты приняли противотанковые ежи на Тверской за защиту от митингующих

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Митингующие на Тверской
Митингующие на Тверской

Американские журналисты приняли противотанковые ежи, установленные поперек Тверской улицы в Москве, за баррикаду против участников несанкционированного митинга. В действительности заграждение оказалось часть инсталляции к фестивалю «Времена и эпохи». Фото с подписью «Тверская сейчас. К Дню России готова» появилось в Twitter главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Сотрудник New York Times Нил Макфаркуар (Neil MacFarquhar) перепостил запись в Twitter. Позже он удалил пост и написал опровержение, в котором указал на свою ошибку.

Нил Бакли из Financial Times также опубликовал у себя в Twitter фото, однако позже удалил запись. В комментариях он пояснил, что сделал это, когда понял, что противотанковые ежи были частью инсталляции.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве с 1 июня. 12 июня на Тверской улице — шествие реконструкторов.

Сторонники оппозиции запланировали на День России проведение акции. Митинг был согласован на проспекте Сахарова, однако позже его организаторы заявили об изменении планов и переносе встречи на Тверскую. Городские власти назвали это провокацией.

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