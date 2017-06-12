Китайский самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за пробоины в двигателе

Самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines был вынужден вернуться в аэропорт австралийского Сиднея из-за пробоины в двигателе. Об этом сообщает в своем Twitter «Синьхуа».

— China Xinhua News (@XHNews) 11 июня 2017, 16:11

Как уточняет The Sydney Morning Herald, инцидент произошел в тот момент, когда аэробус начал набирать высоту после взлета. На нехарактерный для штатной работы двигателя шум обратили внимание пассажиры, которые сообщили об этом членам экипажа.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. На полосе самолет встречали подразделения пожарных и спасателей. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Что послужило причиной разрушения двигателя — неизвестно. Авиационные специалисты начали расследование инцидента.

29 мая сообщалось, что в аэропорту английского города Манчестер приземлился самолет британской авиакомпании Flybe с одним работающим двигателем. Представитель компании пояснил, что пилот решил отключить из-за технической неисправности один из двигателей в качестве меры предосторожности. На борту самолета находились 56 пассажиров, никто не пострадал.