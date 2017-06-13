«Аэрофлот» нашел способ привлечь в штат новых пилотов

Группа «Аэрофлот» вводит стимулирующие единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, командир воздушного судна при поступлении на работу в авиакомпанию будет получать 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч.

«Выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот». На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты «Аэрофлота», решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем сотрудникам, со времени увольнения которых из группы «Аэрофлот» прошло не менее трех лет», — поясняют в компании. Выплаты также не будут производиться при переходе внутри группы, в которую помимо «Аэрофлота» также входят авиакомпании «Россия» и «Победа».

Пилоты, которые получат единовременную выплату, согласно контракту с авиаперевозчиком, должны будут отработать в компании не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора, летчикам придется возместить денежные средства «пропорционально неотработанному времени».

В начале июня 2017 сообщалось о массовой трудовой миграции российских пилотов гражданской авиации в азиатские авиакомпании. В связи с этим с 2014 года Россию покинули более 300 специалистов высшей квалификации, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. В Минтрансе отмечали, что причиной является неконкурентная зарплата из-за слабого курса рубля. Вместе с тем, министр транспорта Максим Соколов заявлял, что в этой связи «большой проблемы нет».

