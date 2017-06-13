Новым лицом Prada стал автор «Живой плоти»

Видео: Prada / YouTube

Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар стал лицом новой коллекции марки Prada. Он принял участие в рекламной кампании бренда, видеоролик с ним опубликован на YouTube. Его запечатлели в зале с высокими потолками среди кроватей, абажуров и старинных постеров.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

Педро Альмодовар — испанский режиссер, сценарист и продюсер. Среди его фильмов: «Высокие каблуки» (1991), «Живая плоть» (1997), «Все о моей матери» (1999), «Дурное воспитание» (2004), «Я очень возбужден» (2013). В 2017 году Альмодовар возглавлял жюри 70-го Каннского кинофестиваля.