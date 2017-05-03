Prada предложила практичные сандалии за 500 долларов

Итальянская марка Prada обновила коллекцию летней обуви. Как сообщает HypeBeast, теперь в нее вошли мужские сандалии минималистического дизайна, с ремешками из прочного нейлона и пластиковыми застежками, а также «липучкой» для быстрого снятия обуви.

Подошва выполнена из резины, цена пары сандалий — 497 долларов. Как отмечает издание, сандалии полностью черного цвета практичны и представляют «изысканный и функциональный» выбор для потенциальных покупателей.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

В марте-апреле 2017 года марка предлагала российским клиентам сервис по изготовлению обуви на заказ. Покупатели могли выбрать модель: от классических лодочек до босоножек на платформе, подобрать высоту каблука и определиться с расцветкой и декоративными элементами.