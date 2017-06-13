Лукашенко призвал Грефа активнее работать в Белоруссии

Сбербанку необходимо расширить поле деятельности в Белоруссии. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Сбербанк является активным участником рынка Белоруссии. «Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать», — сказал Лукашенко на встрече с главой кредитной организации Германом Грефом. «Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве», — добавил белорусский президент.

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Греф поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивное отношение. «Все эти годы, начиная с 2014-го, мы в непростые времена увеличивали свой портфель», — напомнил глава Сбербанка. По его словам, сейчас ситуация стабильная — в нынешнем году банк получит большую прибыль, чем в 2015 и 2016 годах.

В марте Сбербанк продал свою украинскую «дочку» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании.

В конце 2016 года президент Белоруссии пообещал российскому Внешэкономбанку поддержку. «Если иностранные банки в наших интересах, если мы заключаем с ними соглашение и это соответствует нашим интересам, мы будем их поддерживать как белорусские банки, государственные, частные — не важно», — сказал он.