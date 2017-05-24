Сбербанк в первом квартале нарастил прибыль на 42 процента

Сбербанк в первом квартале 2017 года увеличил прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 166,6 миллиарда рублей. Об этом в среду, 24 мая, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чистые процентные доходы в годовом выражении выросли на 3,4 процента и составили 336,6 миллиарда рублей. В первом квартале банк снизил расходы на резервы под обесценение кредитного портфеля (67,4 миллиарда рублей по сравнению с 84,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года).

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«Доходы от операций с банковскими картами выросли на 20,2 процента в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года. Комиссионные расходы увеличились на 31 процент до 22,8 миллиарда рублей, в том числе за счет развития операций с банковскими картами», — отмечается в сообщении.

По российским стандартами бухгалтерского учета, чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2017 года выросла в полтора раза — до 155 миллиардов рублей.

В 2016 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2,4 раза и составила 541,9 миллиарда рублей.

По прогнозу ЦБ, в 2017 году российские банки могут получить около одного триллиона рублей прибыли.