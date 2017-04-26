ЦБ предрек российским банкам триллион рублей прибыли в 2017 году

В 2017 году российские банки могут получить около одного триллиона рублей прибыли. Об этом в среду, 26 апреля, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает пресс-служба регулятора.

«Прибыль на сегодняшний день показывают две трети кредитных организаций, в то время как с каждым кварталом число убыточных банков снижается», — сказал Поздышев.

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По его словам, в первом квартале нынешнего года прибыль банков подскочила в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 339 миллиардов рублей.

Крупнейшая отечественная кредитная организация — Сбербанк — в первом квартале 2017 года увеличил прибыль в полтора раза, до 155 миллиардов рублей.

В январе-феврале нынешнего года доходы российских банков выросли в 2,5 раза — до 212 миллиардов рублей.

В 2016 году прибыль отечественного банковского сектора подскочила в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.