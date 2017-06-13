Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов

Назначенные Банком России временные администрации по управлению нижегородским банком «Форус» и ярославским банком «Булгар» выявили признаки вывода активов из этих организаций. Об этом говорится в сообщениях регулятора.

По информации ЦБ, в банке «Форус» выявлены случаи выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. При этом руководство и собственник банка совершали сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и проводили операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов.

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При обследовании финансового состояния банка «Булгар» обнаружены признаки вывода активов на более, чем 179 миллионов рублей. Ктоме того, «выявлена недостача денежных средств в операционном офисе банка, расположенном в Москве», —говорится в сообщении ЦБ. Также банк недооценивал кредитные риски по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 миллионов рублей. Отрицательный капитал ярославского банка составил 869 миллионов рублей.

Информация о правонарушениях была направлена в правоохранительные органы.