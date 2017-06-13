Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов

Назначенные Банком России временные администрации по управлению нижегородским банком «Форус» и ярославским банком «Булгар» выявили признаки вывода активов из этих организаций. Об этом говорится в сообщениях регулятора.
По информации ЦБ, в банке «Форус» выявлены случаи выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. При этом руководство и собственник банка совершали сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и проводили операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов.
При обследовании финансового состояния банка «Булгар» обнаружены признаки вывода активов на более, чем 179 миллионов рублей. Ктоме того, «выявлена недостача денежных средств в операционном офисе банка, расположенном в Москве», —говорится в сообщении ЦБ. Также банк недооценивал кредитные риски по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 миллионов рублей. Отрицательный капитал ярославского банка составил 869 миллионов рублей.
Информация о правонарушениях была направлена в правоохранительные органы.