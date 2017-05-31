Дыра в капитале Росэнергобанка составила почти 24 миллиарда рублей

Отрицательный капитал лишенного лицензии московского Росэнергобанка составил 23,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 31 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию «Вестника Банка России».

Активы банка после обследования временной администрации ЦБ уменьшились до 18,7 миллиарда рублей по сравнению с 46,8 миллиарда рублей согласно отчетности. Размер реальной ссудной задолженности был скорректирован с 31,4 миллиарда рублей до 10,1 миллиарда рублей.

Материалы по теме Железная Эльвира Как и за что критиковали главу Банка России

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка 10 апреля. По данным регулятора, банк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам Росэнергобанка около 34,3 миллиарда рублей. За выплатами страхового возмещения могут обратиться порядка 44 тысяч вкладчиков, в том числе около 670 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности на сумму 103,5 миллиона рублей.

По данным о величине активов на 1 марта, Росэнергобанк занимал 92-е место в российской банковской системе. Они составляли 58,7 миллиарда рублей.