Врачи отчитались о состоянии госпитализированного лидера «Любэ»

Состояние солиста рок-группы «Любэ» Николая Расторгуева, находящегося в Тульской областной клинической больнице, оценивается как удовлетворительное. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Расторгуеву оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул собеседник агентства.

Как пишет РИА Новости, артисту диагностировали возрастную аритмию.

12 июня сообщалось, что Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле. В городской администрации заявили, что у певца был сердечный приступ.

В 2015 году лидер «Любэ» попал в больницу в Израиле из-за проблем с давлением.

Рок-группа «Любэ» основана в 1989 году. Расторгуев является солистом и лидером коллектива с момента его появления. Музыканты записали такие композиции, как «Не валяй дурака, Америка!», «Комбат», «Давай за…», «Ребята нашего полка» и «Рассея».