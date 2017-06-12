Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Туле

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

«Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно, у него сердечный приступ», — рассказал собеседник агентства.

Концерт музыкального коллектива в рамках празднования Дня России состоялся, однако лидер группы в нем участия не принял.

В сентябре 2015 года сообщалось о срочной госпитализации Расторгуева в Израиле. Позже СМИ уточнили, что Расторгуев был госпитализирован из-за проблем с давлением

Группа «Любэ» создана в 1989 году, Николай Расторгуев является ее бессменным лидером и солистом.