Минобороны показало кадры с учений ударных вертолетов в Калининградской области

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видеозапись с учений вертолетов авиации Балтфлота на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

На кадрах хорошо видны машины модификации Ми-24ВП со спаренными 23-миллиметровыми пушками ГШ-23Л, смонтированными в подвижных установках вместо четырехствольного 12,7-миллиметрового пулемета ЯкБ-12,7.

В учениях участвовала 135-я отдельная смешанная вертолетная эскадрилья (наследница 288-го отдельного вертолетного полка) — единственное в России подразделение морской авиации, имеющее на вооружении вертолеты семейства Ми-24. Кроме того, эскадрилья эксплуатирует вертолеты Ми-8 нескольких модификаций.