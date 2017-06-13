Более 60 процентов экспорта ОПЕК в 2016 году пришлось на Азию

Страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в 2016 году поставили в Азию и Тихоокеанский регион 63 процента от общего объема экспорта нефти. Поставки выросли на два процента за год. Такие данные следуют из ежегодного статистического обзора картеля.

В физическом выражении экспорт в Азию достиг 15,72 миллиона баррелей в сутки при совокупном суточном объеме экспорта в 25,01 миллиона бочек в день.

Поставки топлива в Европу составили 16,8 процента экспорта или 4,21 миллиона баррелей в сутки. Еще 13,1 процента (3,29 миллиона баррелей в сутки) было вывезено в Северную Америку.

Оставшиеся 7,2 процента поставок распределились между Латинской Америкой (944,7 тысячи баррелей в сутки), Африкой (570,5 тысячи) и Ближним Востоком (274,2 тысячи баррелей в сутки).

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Доходы ОПЕК от экспорта нефти в денежном выражении в 2016 году составили 445,68 миллиарда долларов.

Согласно отчету картеля, его доходы от экспорта нефти по итогам прошлого года сократились до минимума с 2005 года При этом единственной страной, которая нарастила прибыль от экспорта нефти, стал Иран. Его поступления выросли в 1,5 раза — до 41,1 миллиарда долларов.

В состав ОПЕК входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея. В начале июня 2017 года Индонезия подала заявку на возобновление членства в картеля на условиях, что ей не придется сокращать добычу нефти.