Нефтяные котировки скорректировались после обвала

Стоимость нефти марки Brent поднялась до отметки 48,49 доллара за баррель после обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии эталонный сорт подорожал на 0,9 процента.

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В среду, 7 июня, котировки упали сразу на четыре процента до 48,06 доллара за баррель. Нефть подешевела после публикации данных Минэнерго США о коммерческих запасах в США. Они выросли на 3,3 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали падения показателя на 3,5 миллиона бочек.

Ранее, 5 июня, замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что стоимость нефти упадет до 40 долларов за баррель после того, как завершится сделка о сокращении добычи между странами ОПЕК и государствами, не входящими картель.

В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова жить при цене на нефть в 40 долларов за баррель и ниже вечно.