КГБ Белоруссии объявил о задержании восьми террористов за полгода

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал восемь террористов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БелТА.

«В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии», — отметил глава спецслужбы.

По словам Вакульчика, один из задержанных приехал из Германии, у него было изъято взрывное устройство, которое он хранил для совершения террористического акта в Европе.

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В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике были задержаны боевики, готовившиеся к вооруженному выступлению. По его словам, центры подготовки экстремистов располагались в республике в районе Бобруйска и Осиповичей. «Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — заявил Лукашенко.

Позднее в том же месяце в КГБ информировали о том, что задержаны активисты экстремистской националистической организации «Белый легион».