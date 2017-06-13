Итальянская модель сделала купальники в стиле «Спасателей Малибу»

Итальянская модель Бьянка Банди разработала дизайн купальников для интернет-магазина Yoox. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Vogue.

В линейку вошло несколько моделей в духе 1950-х годов: купальники в вертикальную полоску, скромные бикини и трусики с высокой талией. Отличительная черта новинок — застежки-молнии в стиле «Спасателей Малибу». Купальники уже появились в продаже, цены на них начинаются от 4040 рублей.

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Бьянка Балти — итальянская модель. В разное время она сотрудничала с такими брендами, как Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Missoni, Rolex, и другими. Модель несколько раз снималась для календаря Pirelli: в 2009 и 2011 годах.

Yoox — итальянский мультибрендовый интернет-аутлет мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, где представлена продукция таких брендов, как Canali, Corneliani, Santoni, Pal Zileri, Luigi Borrelli, Edwin и Kiton.