Конфискованного «Христа во гробе» вернут коллекционеру из Германии

Президиум Верховного суда (ВС) России отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у гражданина Германии Александра Певзнера. Об этом адвокат коллекционера Максим Крупский сообщил РИА Новости в среду, 14 июня.

Теперь картина будет возвращена владельцу.

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Суд постановил конфисковать полотно «Христос во гробе» у Певзнера в апреле 2016 года. Его передали на хранение в Русский музей. В марте 2017-го коллекционер и его супруга Ирина направили ходатайство об отмене такого решения председателю ВС Вячеславу Лебедеву.

Певзнер ввез «Христоса во гробе» в Россию в 2003 году. Его обвинили в контрабанде. По утверждению следователей, коллекционер оформил картину на таможне под «временный ввоз», в то время как собирался ее продать. В свою очередь, коллекционер утверждал, что привез полотно для экспертизы и реставрации в Русском музее.

Картина «Христос во гробе» была написана Брюлловым в 1840-х годах для домовой церкви графов Адлербергов. После революции полотно вывезли в Европу, в 1930-х годах Адлерберги завещали его православному приходу Брюсселя, где картину и разыскал коллекционер Певзнер.