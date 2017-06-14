Парламент Египта согласился отдать два острова Саудовской Аравии

Парламент Египта в среду, 14 июня, одобрил передачу двух спорных островов Саудовской Аравии, сообщает ABC News. Речь идет об островах Тиран и Санафир, расположенных в Красном море.

Таким образом парламентарии предварительно одобрили ратификацию соглашения с Эр-Риядом о демаркации морской границы между двумя государствами, уточняет ТАСС. Следующим шагом должно стать подписание соглашения египетским президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси, после чего документ вступит в действие.

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В апреле прошлого года Каир и Эр-Рияд подписали соглашение о демаркации морской границы. Условием саудитов была обязательная передача двух островов в Красном море. Однако договоренность вызвала возмущение у египтян, поскольку это могло нанести вред туротрасли, ведь острова расположены на территории национального заповедника Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эль-Шейха и популярны у дайверов. За скандалом последовала череда многочисленных судебных тяжб.

Власти Саудовской Аравии заявили в ответ, что острова принадлежат королевству, а под управлением Египта они оказались по просьбе самого Эр-Рияда в 1950 году.

Острова Тиран и Санафир расположены у входа в Акабский залив.