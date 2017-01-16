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Суд в Египте подтвердил незаконность передачи островов в Красном море саудовцам

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Острова Тиран и Санафир
Острова Тиран и Санафир

Верховный суд Египта подтвердил незаконность передачи Саудовской Аравии двух расположенных в Красном море островов Тиран и Санафир. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает The South China Morning Post.

Таким образом, была отвергнута апелляция египетского правительства на решение административного суда о недействительности договора между Каиром и Эр-Риядом, подписанного в конце декабря прошлого года, о передаче островов Саудовской Аравии.

«Правительство не смогло предоставить документы, которые бы доказывали обратное», — говорится в решении суда.

В апреле прошлого года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду. Египетские власти тогда объяснили, что острова принадлежат королевству, а под защитой Каира они находились по просьбе саудитов с 1950 года. Подобное решение вызвало недовольство многих египтян.

Административный суд страны признал договор недействительным, а также постановил, что острова по-прежнему находятся под юрисдикцией Египта. Занимающаяся защитой интересов правительства Комиссия по делам государства оспорила решение суда.

В конце декабря 2016-го, несмотря на продолжающийся судебный процесс, египетские власти одобрили соглашение о передаче островов. Сам документ будет направлен на голосование в парламент.

Отношения Каира и Эр-Рияда значительно улучшились после того, как к власти в Египте пришел Абдель-Фаттах ас-Сиси. Королевство выделило Каиру несколько крупных кредитов и вложило в египетскую экономику в общей сложности более 25 миллиардов долларов. Разногласия у сторон вызывает лишь позиция по сирийскому урегулированию. Так, большое недовольство Эр-Рияда вызвало то, что Каир поддержал российскую резолюцию по Сирии при голосовании в Совете Безопасности ООН в октябре прошлого года.

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