Силовые структуры
 

США развернули в южной Сирии системы залпового огня

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Американские военные перебросили на свой опорный пункт Ат-Танф в Сирии дальнобойные реактивные системы залпового огня. Об этом Reuters сообщили два разведывательных источника, специализирующихся на Ближнем Востоке.

Собеседники агентства уточнили, что речь идет о системах HIMARS, которые «существенно усилят американский военный потенциал в районе».

Район Ат-Танф в южной Сирии на границе с Ираком уже несколько раз становился предметом конфликтов между Сирией, США и Россией. Там находится тренировочный лагерь сирийской оппозиции и база, регулярно используемая силами американского и британского спецназа для действий против боевиков-исламистов.

Ранее, 6 июня, авиация международной коалиции нанесла в районе Ат-Танф удар по ополчению, союзному официальному правительству в Дамаске. 18 мая аналогичный удар был нанесен по конвою сирийских правительственных сил и их союзников.

За год до этого, в июне 2016 года, российские самолеты Су-24М дважды атаковали базу Ат-Танф. Американское командование заявило о безуспешных попытках установить связь с российскими военными. В ответ на это в Минобороны России заявили, что ответственность за нахождение военнослужащих западной коалиции «в районах применения авиации ВКС России лежит исключительно на их военном руководстве».

HIMARS представляют собой универсальные ракетные системы, которые в зависимости от конфигурации могут применять либо 227-миллиметровые реактивные снаряды (шесть единиц, дальность 45 или до 70 километров для разных типов боеприпасов), либо оперативно-тактические ракеты ATACMS (дальность до 300 километров).

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